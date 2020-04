L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le parole di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, in merito ad una possibile ripresa dei campionati: «Se possono chiudersi anticipatamente? Non sono un indovino, ma sono realista: ho sempre sostenuto che debba essere il campo a decidere. Il giudice supremo in grado di emettere i suoi verdetti, nel segno della trasparenza, con promozioni e retrocessioni. Ma con una premessa, avere la certezza di poter dare la sicurezza sanitaria, nessun rischio, perché è doveroso sostenere che la salute viene prima di tutto».