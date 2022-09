L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle panchine bollenti in serie B.

In questa settimana, il Como, penultimo a 2 punti e reduce da 3 ko di fila, sistemerà la questione panchina. Con Jack Gattuso, bandiera della società, colui che nel 2021 ha riportato i lariani in B, si troverà una soluzione, dopo che per ragioni di salute non va in panchina dalla 1ª giornata, sostituito dal vice Guidetti. Il primo nome a girare è sta[1]to quello di Luca D’Angelo, il tecnico che nella passata stagione aveva portato quasi in A il Pisa. Pare tramontata la pista Alfredo Aglietti, che il dg Ludi conosce dai tempi di Novara. Ma c’è anche la soluzione straniera, che porta alla promozione dell’inglese Marc Bircham, già in società come responsabile tecnico dell’area sviluppo giocatori, portato dall’amministratore unico Dennis Wise. Il nome di D’Angelo invece, è spendibile anche per il Pisa.

I toscani, ultimi con 1 punto, al di là delle smentite di facciata, faranno il punto sull’allenatore Rolando Maran dopo la prossima uscita, in casa Venezia, quando poi si andrà alla sosta, ideale per eventuali cambi. D’Angelo ha ancora un anno di contratto col Pisa, fattore che incide non poco, la piazza vedrebbe bene il suo ritorno, inoltre conosce buona parte di una rosa comunque rivoluzionata (anche troppo) dopo la sua partenza. Nel Modena terzultimo con una vittoria e 4 ko, il tecnico Attilio Tesser non è in discussione. La società imputa la partenza no degli emiliani alle tante defezioni e ha fiducia nel lavoro del tecnico che ha riportato in B il Modena.