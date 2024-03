Tuttosport: “Serie B, nella corsa playoff irrompe la Sampdoria”

L’edizione di Tuttosport si sofferma sulla corsa playoff in serie B.

Il finale del film non è ancora scritto. La Sampdoria – dopo il salvataggio societario dello scorso giugno – sin qui è stata protagonista di un campionato più che mai traballante, vissuto soprattutto nelle zone pericolose della classifica, ma la vittoria sull’Ascoli di lunedì scorso ha proiettato per la prima volta la squadra di Pirlo in zona playoff. «Siamo solo all’inizio, ora diamo continuità e pensiamo a partita per partita» continua a dire il tecnico doriano anche perché la classifica resta cortissima. Tutto vero, però oggi inizia a intravedersi qualche raggio di sole dopo la tanta pioggia degli ultimi due anni.

Una squadra che non ha certo incantato e anzi ha sofferto moltissimo nella gara con l’Ascoli, anche se qualche fattore inizia a incidere finalmente a favore di Stankovic e compagni. Su tutti ovviamente il recupero di qualche giocatore importante. Sebastiano Esposito mancava in campo da un mese e col suo ingresso dalla panchina – prima un assist per l’1-1 di Kasami, poi il velo sul 2-1 di De Luca – è stato determinante per la rimonta vincente dei blucerchiati. Un giocatore di qualità che in un campionato di B fa la differenza. Anche Fabio Borini – che addirittura mancava dallo scorso novembre – è stata un’arma in più in un finale a dir poco rocambolesco per i blucerchiati, senza dimenticare un giocatore sempre più trascinante come lo stesso Kasami. Quando gira lo svizzero, le possibilità di vittoria aumentano per tutta la squadra.

I prossimi recuperi, a cavallo della gara col Bari di sabato o più probabilmente dopo la sosta, dovrebbero essere quelli di Piccini, Murru e Benedetti. Tutto questo aspettando sempre il rientro di Pedrola che – pur al netto di una gestione non brillante o comunque non fortunata del suo infortunio con successiva ricaduta – se recuperato potrà rivelarsi un altro giocatore fondamentale. Pirlo insomma sta recuperando i pezzi, passo dopo passo, di una squadra che ha dovuto fare i conti con tanti, troppi stop nel corso della stagione. Col Bari si valuterà il rientro anche di Verre, che lunedì era out per un affaticamento e che ieri a Roma è diventato papà della piccola Rebecca (tanti auguri a lui, alla moglie Alessandra e alla sorellina Aurora): un altro elemento utile alla causa.

Tutto questo mentre oggi si attendono novità sul fronte societario rispetto a un accordo – che sarebbe comunque vicino – tra l’attuale proprietà rappresentata dal neo presidente Matteo Manfredi e quella precedente (Ferrero) per trovare un’intesa definitiva tra le parti che vada a scongiurare il sequestro delle azioni di Blucerchiati Spa (controllante della Sampdoria) come chiede il ricorso di Gianluca Vidal, trustee del trust Rosan in cui era incapsulato il club. Il giudice Daniela Marconi del tribunale di Milano ha disposto il rinvio ad oggi proprio per invitare a un accordo. Oggi si potrebbe arrivare a un ulteriore rinvio proprio alla luce della trattativa in corso ma non sono esclusi altri scenari: si potrebbe andare direttamente all’udienza del 28 maggio (il ricorso di Vidal per annullare gli accordi di giugno) o il reclamo potrebbe essere giudicato inammissibile.