Tuttosport: “Serie B, in arrivo tre esoneri”

Massimo Cellino ha deciso di tornare sui propri passi. Dopo l’esonero di Rolando Maran a inizio dicembre, il Brescia lo ha richiamato per cercare di risollevare una situazione che si fa sempre più complicata. Come riportato da Tuttosport, il cambio da Maran a Pierpaolo Bisoli non ha prodotto i risultati sperati: 6 pareggi, 1 sconfitta e una discesa di cinque posizioni in classifica.

La squadra, ora impantanata nella lotta per non retrocedere, non è quella che Cellino immaginava potesse competere per la Serie A. Dopo una giornata di riflessione, il presidente ha deciso di richiamare Maran, che già oggi guiderà l’allenamento in vista della cruciale trasferta di domenica a Carrara.

Alvini e Greco: allenatori sotto osservazione

Situazione delicata anche a Cosenza, dove Massimiliano Alvini è sempre più in bilico. La squadra non vince da dieci partite, con l’ultimo successo risalente a fine novembre contro il Brescia. Il Cosenza, ultimo in classifica e appesantito dalla penalizzazione, è a un passo dal baratro.

Come sottolineato da Tuttosport, il presidente Eugenio Guarascio sta riflettendo anche a causa di un possibile cambio societario: non vuole aggravare la situazione economica con un ulteriore contratto per un nuovo allenatore. Tuttavia, una sconfitta nello scontro diretto contro la Sampdoria, in programma sabato, renderebbe inevitabile il cambio in panchina.

A Frosinone, invece, si è esaurito l’“effetto Leandro Greco”. Dopo aver preso il posto di Vincenzo Vivarini a ottobre, l’ex allenatore della Primavera ha raccolto 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ma il recente ko interno contro il Sudtirol in uno scontro diretto ha aggravato la situazione. Il presidente Maurizio Stirpe e il ds Angelozzi stanno valutando il da farsi.

In caso di esonero, come riportato da Tuttosport, non ci sarà un ritorno di Vivarini: la società pensa invece a Paolo Bianco, ex tecnico del Modena, come possibile successore.