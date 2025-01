Il Mattino: “Salernitana-Saric, si tratta senza sosta. Henry…”

La Salernitana non molla la pista che porta a Dario Saric del Palermo, ma le richieste del club rosanero restano rigide. Come riportato da Il Mattino di Salerno, il Palermo vuole 300mila euro per il prestito oneroso e 700mila euro per l’obbligo di riscatto, condizioni che resteranno sul tavolo fino alle ultime ore del mercato.

Il ds granata Valentini ha due opzioni: aspettare e affrontare la prossima gara contro la Cremonese con Caligara, Amatucci e Maggiore a centrocampo, oppure virare su un’alternativa, come quella rappresentata da Mattia Valoti del Monza.

Valoti o Saric? La Salernitana valuta

La trattativa con il Monza per Valoti, centrocampista 31enne, appare più semplice rispetto a quella per Saric. Come sottolinea Il Mattino di Salerno, il Monza non è interessato a scambi (come il possibile inserimento di Maggiore) e non richiede un prestito oneroso. Tuttavia, il trasferimento comporterebbe l’adeguamento del contratto di Valoti in caso di salvezza, con un prolungamento automatico e un ingaggio adeguato alla Serie A.

Entrambe le trattative sono frutto di errori strutturali e gestionali commessi dalla Salernitana durante il mercato estivo, portando il club a dover pagare i dazi delle proprie scelte.

Attacco: occhio a Henry e possibili sorprese

Sul fronte offensivo, la Salernitana ha già rafforzato il reparto con gli arrivi di Cerri e Raimondo, ma non esclude altre operazioni last minute. L’apprezzamento per Thomas Henry, attualmente in prestito al Palermo dal Verona, è sempre vivo. Come evidenziato da Il Mattino di Salerno, i rapporti tra Salernitana e Hellas Verona sono ottimi, anche grazie a trattative precedenti, come quella che porterà a breve 500mila euro nelle casse granata dalla cessione di Kastanos.

Inoltre, si discute anche del ritorno di Braaf e Kallon al Verona. Chissà che queste trattative non possano favorire un accordo che coinvolga anche Henry, per portarlo a Salerno nelle ultime ore di mercato.