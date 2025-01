Palermo, Blin: «Dionisi ha sempre avuto il gruppo dalla sua parte»

In un’intervista rilasciata a Valerio Tripi per La Repubblica, Alexis Blin, centrocampista del Palermo, discute il suo ritorno in campo dopo quattro mesi di assenza a causa di un infortunio al tendine del bicipite femorale. Blin esprime gratitudine verso la società, la famiglia e il team medico per il supporto ricevuto durante la sua riabilitazione commentando anche gli ultimi risultati della squadra.

Ecco qualche estratto:

E di Dionisi che dice? «Ha sempre avuto il gruppo dalla sua parte. Ci sono state partite in cui non meritavamo di perdere. Bastava poco per avere sei o sette punti in più. Ora siamo lontani dai primi posti, ma questo è un gruppo che non molla: il nostro obiettivo è sempre lo stesso, è difficile, ma non impossibile».

Tutti le riconoscono un ruolo da leader come Sirigu o Brunori, lei se lo sente addosso? «Non bastano due o tre giocatori per cambiare spirito alla squadra. Devono essere molti di più e nel Palermo ce ne sono diversi che trasmettono l’atteggiamento giusto. Più ce ne sono meglio è».