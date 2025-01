Palermo, Blin: «Osti è una brava persona. De Sanctis? Non sono un suo giocatore»

In un’intervista rilasciata a Valerio Tripi per La Repubblica, Alexis Blin, centrocampista del Palermo, discute il suo ritorno in campo dopo quattro mesi di assenza a causa di un infortunio al tendine del bicipite femorale. Blin esprime gratitudine verso la società, la famiglia e il team medico per il supporto ricevuto durante la sua riabilitazione commentando anche gli ultimi risultati della squadra.

Ecco qualche estratto:

Qual è il problema del Palermo? «Difficile dirlo, sono stato fuori per mesi. Però per me basta poco per cambiare tutto: se la palla entra o meno sposta tanto, dalla fiducia al rendimento. Per me non abbiamo tanti problemi, ma la fortuna va aiutata e noi non l’abbiamo aiutata tantissimo. Dobbiamo pensare positivamente e affrontare le difficoltà con la gioia e il sorriso per attirare positività».

A proposito di cambiamenti: via De Sanctis, ecco Osti. «Rispetto entrambi. De Sanctis mi ha portato qua. Sono un giocatore del Palermo, non di un direttore sportivo o dell’altro. Osti è una brava persona, mi sono trovato bene così come con De Sanctis. Devo dare il massimo per potermi guardare allo specchio senza problemi. Questo è il mio compito».