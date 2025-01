Palermo, Blin: «Non vedo l’ora di tornare in A, lo vogliamo tutti»

In un’intervista rilasciata a Valerio Tripi per La Repubblica, Alexis Blin, centrocampista del Palermo, discute il suo ritorno in campo dopo quattro mesi di assenza a causa di un infortunio al tendine del bicipite femorale. Blin esprime gratitudine verso la società, la famiglia e il team medico per il supporto ricevuto durante la sua riabilitazione commentando anche gli ultimi risultati della squadra.

Ecco qualche estratto:

Dopo due panchine è pronto? «Sono a disposizione dell’allenatore, sono pronto e carico. Ho lavorato per questo. Il calcio è la mia vita, mi è mancato tanto e non vedevo l’ora di tornare».

Lei è uno dei pochi nel Palermo che ha assaporato la serie A. Che mondo è? «Bello, per questo vorrei tornarci presto. Quando giochi contro squadre come Milan o Juventus la sensazione è straordinaria. E posso solo immaginare cosa si provi a farlo al Barbera. Non vedo l’ora di tornare in A, speriamo di farlo già quest’anno, lo voglio e lo vogliamo tutti. Però una cosa è dirlo, altro è farlo accadere».

Il suo è un Palermo francese. Il cosiddetto blocco può aiutare? «Può aiutare soprattutto quando arriva un giocatore come Le Douaron che viene da un altro campionato per il suo inserimento visto che non parlava né inglese, né italiano. Ma è fondamentale parlare tutti la stessa lingua nello spogliatoio per cementare il gruppo. Qui tutti gli stranieri stanno studiando per migliorare la lingua. Per me è una persona a doversi adattare al gruppo e non il contrario».