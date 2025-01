Palermo, Blin: «Contro la Reggiana due gol evitabili. Ripartiamo dal Pisa»

In un’intervista rilasciata a Valerio Tripi per La Repubblica, Alexis Blin, centrocampista del Palermo, discute il suo ritorno in campo dopo quattro mesi di assenza a causa di un infortunio al tendine del bicipite femorale. Blin esprime gratitudine verso la società, la famiglia e il team medico per il supporto ricevuto durante la sua riabilitazione commentando anche gli ultimi risultati della squadra.

Ecco qualche estratto:

Visto che le piacciono le difficoltà, se accetta la battuta si può dire che nella prima parte di stagione si sarebbe divertito visti i risultati del Palermo? «C’è da guardare ai fatti, la squadra è stata costruita per lottare per i primi posti, anche se il 2025 si è aperto con due vittorie le difficoltà ci sono, ma è in questi momenti che si deve lottare. Ho notato l’atteggiamento dei miei compagni e sono fiducioso, c’è la voglia di fare di più di quello che siamo sin qui riusciti a fare. Le due vittorie di fila ci hanno dato un po’ di fiducia in più».

Poi però è arrivata la sconfitta contro la Reggiana. Che è successo? «Ne abbiamo parlato a Torretta, abbiamo concesso due gol evitabili e tutto è diventato più difficile. Ora dobbiamo pensare al Pisa, sarebbe bello ripartire con una vittoria».

Prima di farsi male ha giocato in tutti i ruoli di centrocampo. Che posizione ritroverà in campo?

«Mi piace quando i mediani ruotano, posso giocare io in quella posizione, ma posso anche giocare più avanti quando qualcuno viene a prendere palla per dare maggiore imprevedibilità».