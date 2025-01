Tuttosport: “Che Inzaghi Il suo Pisa è la vera capolista”

Domenica è stata l’apoteosi di una stagione formidabile per il Pisa. La squadra di Filippo Inzaghi ha battuto la Salernitana nonostante l’inferiorità numerica per 80 minuti, mantenendosi saldamente in zona promozione diretta. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri toscani hanno risposto allo Spezia, che aveva accorciato le distanze battendo il Sassuolo, rispedendolo a -5 e avvicinandosi alla vetta della classifica, ora a soli due punti.

Il match si era messo subito in salita per il Pisa, con il rosso a Marin dopo appena 14 minuti (gomito alto su Tongya), ma la squadra di Inzaghi non si è lasciata intimidire, dimostrando solidità, sacrificio e spirito di gruppo. Il gol decisivo è arrivato grazie a Moreo, un attaccante che, come sottolinea Tuttosport, è amatissimo dagli allenatori non solo per il sacrificio che mette in campo, ma anche per le reti pesanti che sa segnare.

Il vero capolavoro di Inzaghi: la squadra “normale” che sta sfidando il Sassuolo

L’impresa di Filippo Inzaghi è evidente: con una squadra considerata “normale”, sta tenendo il passo di un Sassuolo che molti ritenevano di un’altra categoria. Provocatoriamente, ma non troppo, si potrebbe dire che la vera capolista della Serie B è il Pisa, non il Sassuolo, perché il tecnico ha trasformato una squadra anonima in una delle protagoniste assolute della stagione.

Come evidenzia Tuttosport, il Pisa non è molto diverso dalla squadra che lo scorso anno, con Aquilani in panchina, aveva vissuto una stagione mediocre. Poi è arrivato Inzaghi e tutto è cambiato. Superpippo non ha mai sbagliato un’annata in Serie B, costruendo entusiasmo ovunque sia andato: Venezia, Benevento (portato in A a suon di record), Reggina e persino Brescia, dove l’esonero subito non cambiò il percorso della squadra, che rimase in zona playoff anche con il successore Corini.

Ma portare questo Pisa in A sarebbe il suo capolavoro, e la società sta facendo di tutto per aiutarlo con un mercato di gennaio ambizioso.

Mercato da Serie A: tre colpi per il sogno promozione

La dirigenza del Pisa ha affiancato a Inzaghi tre rinforzi di alto livello:

Meister, attaccante classe 2003 arrivato dal Rennes, che si aggiunge alla folta colonia danese del Pisa (già composta da Lind, Abildgaard e Hojholt).

Sernicola, esterno duttile capace di giocare su entrambe le fasce, un vero lusso per la Serie B.

Solbakken, centrocampista norvegese arrivato dallo Sparta Praga, che in stagione ha già 7 presenze in Champions League.

Come sottolineato da Tuttosport, sono colpi da categoria superiore, anche se a Pisa, per scaramanzia, nessuno vuole dirlo ad alta voce. Ma la Serie A, che manca dal 1991, mai come ora sembra essere un sogno realizzabile.