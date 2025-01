Tuttosport: “Lo Spezia è in pole per Lapadula Tutte le trattative del giorno in Serie B”

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il futuro di Gianluca Lapadula sembra sempre più lontano dal Cagliari. Come riportato da Tuttosport, il bomber italo-peruviano, 34 anni, è vicino a un ritorno in Serie B, anche se l’operazione resta complicata a causa dell’ingaggio oneroso.

Secondo le ultime indiscrezioni, se si dovesse stilare una griglia delle squadre interessate, lo Spezia sarebbe in pole position, seguito dal Palermo, che potrebbe puntare su di lui soprattutto se l’operazione Pohjanpalo non dovesse andare in porto. Tutt’altro che definita, infatti, la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante finlandese dal Venezia al Palermo. Più defilata, invece, la posizione della Cremonese, che al momento resta alla finestra.

Movimenti tra Samp, Brescia e Cosenza

Intanto, la Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo del difensore Giorgio Altare, 26 anni, in prestito biennale dal Venezia, con opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ora i blucerchiati devono sistemare l’attacco, viste le difficoltà legate al grave infortunio di Tutino e alla scelta di non reintegrare Borini.

Il sogno della Samp resta Andrea Petagna, 29 anni, ai margini nel Monza, ma non va esclusa nemmeno la pista estera. Il club brianzolo, dal canto suo, insiste per Fabio Depaoli, prezioso jolly blucerchiato, ma al momento difficilmente lascerà Genova.

Nel frattempo, il portiere Paolo Vismara, 21 anni, è destinato alla Carrarese, mentre il Brescia è in pole per l’attaccante Kingstone Mutandwa, 22 anni, che il Cagliari vorrebbe mandare in Serie B per maturare esperienza.

Il Cesena punta Russo, il Cosenza su Tribuzzi e Saco

Anche il Cesena si muove sul mercato e ha messo nel mirino l’attaccante Flavio Russo, 20 anni, attualmente al Sassuolo, dove ha collezionato 2 gol in 12 partite. Il Cosenza, invece, si avvicina all’esterno offensivo Alessio Tribuzzi, 26 anni, protagonista con l’Avellino in Serie C con 16 presenze, 2 gol e 1 assist, ma già con esperienza in Serie B (64 partite, 7 assist).

I calabresi stanno inoltre contendendo al Catanzaro il centrocampista Coli Saco, 22 anni, di proprietà del Napoli, ma attualmente in prestito al Bari, dove fatica a trovare spazio.

Juve Stabia, occhi su Kucys e Dubickas

Infine, la Juve Stabia sta cercando un rinforzo in attacco e ha messo gli occhi sulla punta lituana Armandas Kucys, 21 anni, ma il Celje chiede una cifra troppo alta. Secondo Tuttosport, i campani potrebbero quindi virare su un altro attaccante lituano, Edgaras Dubickas, 26 anni, di proprietà del Pisa, attualmente in prestito alla Feralpisalò in Serie C.