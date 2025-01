Repubblica: “Palermo, è il giorno di Pohjanpalo ieri la sua ultima partita nel Venezia”

Valerio Tripi su La Repubblica riporta che il Palermo è attivamente impegnato nel mercato di trasferimento per rinforzare la squadra dopo una sconfitta recente contro la Reggiana. Il club lavora per aggiungere Giangiacomo Magnani e Joel Pohjanpalo all’organico, con trattative ben avviate.

Il Palermo è attivo sul mercato per rafforzare la squadra dopo la sconfitta contro la Reggiana e consolidare i risultati ottenuti nelle vittorie casalinghe contro Modena e Juve Stabia. Il direttore sportivo Carlo Osti, insieme al direttore generale Giovanni Gardini e all’allenatore Alessio Dionisi, non hanno modificato la loro valutazione della squadra nonostante le recenti prestazioni.

I giocatori Giangiacomo Magnani e Joel Pohjanpalo sono vicini a unirsi al club, con trattative ben avviate. Magnani, dopo le visite mediche, firmerà un contratto triennale con il Palermo, con un ingaggio annuo di circa 700 mila euro più bonus. Il club pagherà al Verona circa 600 mila euro per il suo cartellino.

Allo stesso modo, i dettagli per l’acquisto di Pohjanpalo dal Venezia sono stati definiti, con un trasferimento valutato circa 4 milioni di euro e un contratto base di 1,2 milioni di euro annui per tre anni e mezzo, con opzione per il quarto. Intanto, il Venezia ha trovato in Eldor Shomurodov della Roma il sostituto di Pohjanpalo, il che potrebbe accelerare la conclusione della trattativa. Altre movimentazioni di mercato includono possibili scambi e nuovi contatti per il centrocampo, con focus su Mazzitelli e la ricerca di una sistemazione per Saric.