Tuttosport: “Salernitana pronto a schierare attacco “stellare”. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Salernitana: dopo il più che probabile arrivo di Massimo Coda, il re dei bomber della B, sarebbe fatta anche per l’ala sinistra belga Jari Vandeputte, 28 anni, nel Catanzaro, nel 2023/24, 41 presenze, 10 gol e soprattutto 15 assist. Il Bari chiede alla Fiorentina il centrocampista Alessandro Bianco, 22 anni il 1° ottobre, torinese passato dal vivaio granata e da quello del Chisola, nella scorsa annata in prestito alla Reggiana, 37 presenze, 2 gol e 2 assist nella sua prima stagione di B, oltre a 4 gare e 1 gol nell’Under 21. Prospetto molto interessante che Longo conosce bene e che darebbe nuovo smalto alla mediana pugliese. Bari che chiede al Vicenza l’ala-seconda punta Matteo Della Morte, 24 anni, fi glio d’arte, suo padre Ivano giocò nel Toro. Lui invece, è passato dalle giovanili Juve per svilupparsi in quelle della Pro Vercelli dove ha giocato fi no al gennaio 2023, poi lo acquistò il Vicenza, nel 2023/24 42 gare, 8 reti e 7 assist.

L’asta per il bomber Gianluca Lapadula, 34 anni. Dopo aver contribuito a portare in A il Cagliari, apporto ridotto nella scorsa annata, anche per un’operazione alla caviglia che gli ha fatto iniziare la stagione in ritardo oltre a una successiva frattura al costato, per un’annata da 23 gare, 3 gol e 1 assist. Cresciuto a Torino vicino al Filadelfi a, su Lapadula ci punta il Cesena: operazione non semplice per l’ingaggio elevato del bomber ma lavorando su una buonauscita, si può trovare la quadra. Intanto, il neo tecnico Mignani, spera di ottenere dal Bari il centrocampista Mattia Maita, 29 anni, una vita in C, prima che il tecnico genovese lo valorizzasse, già nell’anno della promozione dalla C dei galletti. In difesa, si segue il difensore croato Stipe Vulikic, 23 anni, 31 gare e 1 gol la scorsa stagione in C col Perugia, in Italia dal 2022, scovato nel Dragovoljac. Ed è in arrivo il difensore Nosa Edward Obaretin, 21 anni, nel Trento 35 gare 2 gol e 1 assist. Intanto, Mignani si presenta alla piazza romagnola: «Mi è sempre stato riconosciuto un equilibrio personale.

Essere arrivato a Cesena è motivo di orgoglio. In questi giorni sto conoscendo la proprietà, ambiziosa e in forte crescita. Qui è tutto diverso rispetto a Bari e Palermo. Si deve continuare sull’onda d’entusiasmo per la promozione della scorsa stagione. Abbiamo una squadra giovane: partiamo da qui». Modena, ormai fatta per il difensore Mattia Caldara, 30 anni, in arrivo dal Milan. Sampdoria: piace il trequartista Antonio Ver gara, 21 anni, proprietà Napoli, nel 2023/24 alla Reggiana, 9 gare, 2 gol, intanto il terzino destro Petar Stojanovic, 28 anni, fa sapere che gradirebbe il ritorno in blucerchiato (è tornato a Empoli per fi ne prestito). Al Pisa, Inzaghi – presto dovrebbe essere ufficializzato sulla panchina toscana, ieri è stato il turno del ds Vaira – vorrebbe con sé una delle colonne della promozione in A a suon di record col Benevento nel 2021: il centrocampista dai piedi ottimi Nicholas Viola, 34 anni, che andrebbe a prendere il posto di Miguel Veloso, destinato a non rinnovare il contratto col club nerazzurro. Nell’ultima stagione, in A al Cagliari, Viola ha raccolto 28 presenze, 6 gol e 5 assist. Pisa che dovrebbe ottenere in prestito dal Como, uno dei tanti giocatori arrivati a gennaio, senza mai veramente testarlo perché l’organico s’era fatto pletorico: è lo svizzero di origini camerunesi Samuel Ballet, 23 anni, esterno destro d’attacco. Col Como del duo Roberts & Fabregas, il campo non l’ha visto quasi mai (tre presenze per 48’, era “chiuso” da Strefezza) ma prima, nel Wintherthur, A Svizzera, in mezza stagione aveva raccolto 22 presenze, 7 gol e 3 assist. Il Brescia chiede alla Juve la punta Marco Olivieri, 24 anni, nel 2023/24, 23 gare, 1 gol e 1 assist. Modena sul difensore Tommaso Cassandro, 24 anni, 21 gare nel Como.