Repubblica Palermo: “Palermo, Brunori resta? Mancano le offerte”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sul mercato del Palermo e in particolar modo su Brunori.

Matteo Brunori resta al Palermo, ma non per scelta volontaria del club o del giocatore, bensì per la mancanza di un’offerta concreta che soddisfi le esigenze economiche della società. Nonostante il desiderio di Brunori di provare la Serie A, il Palermo non ha ricevuto proposte adeguate. Il direttore sportivo, Morgan De Sanctis, ha ribadito che Brunori è al centro del progetto, ma la realtà è che il capitano non parte per mancanza di offerte congrue.

Rottura con la Tifoseria

La situazione è complicata dal rapporto deteriorato con una parte della tifoseria. Dopo l’eliminazione contro il Venezia, Brunori aveva parlato delle pressioni di giocare a Palermo, dichiarazioni che non sono state ben accolte dai tifosi. Questo ha portato a uno striscione di protesta da parte degli Ultras della Curva Sud: “Della nostra città non sei degno, Brunori vattene”. Il capitano non ha risposto a questo messaggio, ma la situazione ha contribuito a una certa tensione nell’ambiente.

Mercato e Allenamenti

Brunori si presenterà regolarmente in ritiro a Livigno, dove il nuovo allenatore, Alessio Dionisi, inizierà a lavorare con la squadra. Dionisi ha parlato con Brunori e crede nelle sue capacità, vedendolo come un terminale offensivo importante per una squadra votata all’attacco. La stima reciproca tra Dionisi e Brunori potrebbe facilitare la permanenza del giocatore e il suo reintegro nel gruppo, nonostante le difficoltà con parte della tifoseria.

Possibili Rinforzi

Il Palermo è attivamente impegnato nel mercato per rafforzare la squadra in ogni reparto. I nomi principali in lizza sono:

Jari Vandeputte, ala sinistra del Catanzaro.

Dimitris Nikolaou, difensore centrale dello Spezia.

Luca Mazzitelli, regista del Frosinone, ruolo che è stato particolarmente carente nella squadra.

Alternative in Attacco

Per quanto riguarda l’attacco, i nomi circolati per sostituire eventualmente Brunori includono:

Massimo Coda, vicino a un ritorno alla Salernitana.

Gianluca Lapadula, che potrebbe lasciare il Cagliari.

Sebastiano Esposito, giovane dell’Inter, in direzione Empoli.

Il Palermo è determinato a migliorare la squadra per la prossima stagione di Serie B, cercando di risolvere la questione Brunori e puntando su nuovi rinforzi per competere al meglio. Riuscire a ricostruire il rapporto con il capitano potrebbe essere fondamentale per il successo del club.