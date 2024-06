Gds: “Palermo De Sanctis non molla Mazzitelli, si accelera per Nikolaou”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e le strategie di De Sanctis.

Il Palermo è in pieno movimento per la formazione della rosa per la prossima stagione, con l’obiettivo di fornire a Dionisi il miglior materiale possibile e avere alternative in ogni ruolo. De Sanctis, il direttore sportivo rosanero, ha sottolineato l’importanza di avere una rosa completa e competitiva.

Portieri

Il reparto del portiere è uno dei focus del mercato. Nonostante la fiducia in Desplanches, il Palermo vuole garantire al tecnico tre portieri di alto livello per una sana competizione interna. La trattativa con il Catanzaro per Fulignati è in corso, con il portiere pronto a firmare solo con chiare garanzie tecniche. Nel frattempo, il Palermo cerca di cedere Pigliacelli, con il Bari interessato, sebbene stia valutando anche altri profili come Micai.

Difesa

In difesa, continua la trattativa per Nikolaou dello Spezia. Il difensore greco sarebbe disposto a trasferirsi a Palermo, ma lo Spezia vuole massimizzare il guadagno. Si ipotizza uno scambio di prestiti con Soleri, corteggiato dallo Spezia ma per il quale non vuole pagare il milione richiesto dal Palermo. Anche Lucioni è confermato nel progetto, ma dovrà dimostrare la sua motivazione durante il ritiro di Livigno. Ferrari piace molto, ma è corteggiato da molte squadre di Serie A. Sulle fasce, Carissoni è una soluzione più accessibile rispetto a Barbieri e Turicchia della Juventus. Hasa della Juventus è un nome valido come play di centrocampo da far crescere sotto Dionisi. Il sogno Mazzitelli resta vivo nonostante la chiusura del Frosinone.

Centrocampo

Nel centrocampo, l’acquisizione di giovani talenti come Hasa potrebbe essere strategica per Dionisi, che ha una buona reputazione nel far crescere giovani promesse. Mazzitelli rimane un obiettivo nonostante le difficoltà poste dal Frosinone.

Attacco

Per quanto riguarda l’attacco, Vandeputte è un nome caldo. La Salernitana si è inserita nella trattativa con il Catanzaro, offrendo una cifra importante (3 milioni più bonus) e posizionandosi in pole position per l’acquisto dell’esterno belga.

In sintesi, il Palermo sta lavorando attivamente per rinforzare ogni reparto della squadra, con particolare attenzione a portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. De Sanctis e la dirigenza sono determinati a fornire a Dionisi una squadra competitiva, capace di affrontare al meglio la prossima stagione di Serie B.