L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le trattative del giorno in Serie B: “Il trequartista Leonardo Morosini, 24 anni, chiuso in A nel Brescia (3 presenze per 23’), è molto richiesto in Serie B, categoria che il giocatore ha rifiutato la scorsa estate. Ma stavolta potrebbe accettarla, diverse le squadre sulle sue tracce, su tutte Entella e Ascoli, coi marchigiani leggermente favoriti e che potrebbero fare il colpo una volta definita la situazione di Ninkovic, destinato alla cessione, forse anche all’estero, visto che la proposta del Bari (dove il fantasista ritroverebbe Vivarini) si sta raffreddando. Ascoli segnalato anche sull’attaccante Francesco Di Mariano, 23 anni, in uscita dal Venezia, che in cambio riceverebbe la punta Lorenzo Rosseti, 25 anni. Frosinone e Pordenone, che il 17 riapriranno il campionato nell’anticipo della ripresa, si sfida

no per l’attaccante Stefano Moreo, 26 anni, ex Palermo, in uscita dall’Empoli, dove le punte sovrabbondano. Moreo in Toscana ha trovato poco spazio (7 gare per 420’ con 2 assist), nel Pordenone potrebbe trovarne di più che nel Frosinone che però può offrire di più dei friulani. Frosinone che a breve ufficializzerà l’arrivo dall’Ascoli del terzino sinistro Salvatore D’Elia, 30 anni, battuta la concorrenza del Livorno, pronto un contratto fino al 2023, domani le visite mediche. Ora il club ciociaro potrebbe puntare sul jolly offensivo Marco Firenze, 26 anni, che potrebbe lasciare la Salernitana. Si muove il Trapani, che ufficializza il difensore Alessandro Buongiorno, 20 anni, in prestito fino a giugno dal Torino che finora l’aveva schierato in Primavera ma nella scorsa stagione era al Carpi, ritroverà dunque Castori in panchina. Il club siciliano ha anche il sì del centrocampista senegalese Mamadou Coulibaly, 20 anni, proprietà Udinese, ai margini nell’Entella, anche lui ritrova Castori dopo l’esperienza di un anno fa al Carpi. Prossimi colpi del Trapani: dal Benevento il terzino destro ghanese Bright Gyamfi, 23 anni, mentre dall’argentina dovrebbe arrivare il mediano Matias Laba, 28 anni, ex Estudiantes in forza all’Union La Calera. Salernitana, manca solo l’annuncio per il terzino sinistro Felipe Curcio, 26 anni, in uscita dal Brescia. Ormai fatta anche per il difensore italo-marocchino Ramzi Aya, 29 anni, dal Pisa, ora partirà l’assalto allo Spezia per il centrocampista Luca Mora, 31 anni. Dopo il no di Rajkovic, il Perugia cerca un altro difensore e bussa alla Spal per uno fra il brasiliano Felipe, 35 anni, e il polacco Bartosz Salamon, 28 anni. La Cremonese ha due obiettivi: il centrocampista albanese Ledian Memushaj, 33 anni, ma il Pescara fa muro, specie dopo che il giocatore si chierito col tecnico Zauri e l’esterno sinistro Francesco Lisi, 30 anni, del Pisa. Pare destinato all’Olanda il fantasista belga-marocchino Moutir Chajia, 21 anni, che nel Den Haag potrebbe trovare lo spazio che fatica a ritagliarsi nell’Ascoli. Il Pisa ha le firme di due attaccanti: in prestito arriva Luca Vido, 22 anni, proprietà Atalanta, poco utilizzato nella prima parte della stagione al Crotone; a titolo definitivo dalla Cremonese c’è Danilo Soddimo, 32 anni, 16 gare, 2 gol e 1 assist nella prima parte della stagione. L’Empoli ufficializza gli arcinoti arrivi dell’attaccante Andrea la Mantia, 28 anni, dal Lecce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, e del difensore cileno (con passaporto spagnolo) Francisco Sierralta, 22 anni, in prestito dall’Udinese”.