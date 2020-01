«Non so perché non l’hanno fischiato… Queste cose sono brutte e gravi, incomprensibile. Questi episodi tolgono valore al VAR: era un caso clamoroso». Queste le parole di Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, rilasciate in conferenza stampa al termine del match contro l’Inter in merito al presunto fallo su Toloi.