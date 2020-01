Corrado Mutolo, ex allenatore dell’Akragas, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “L’Edicola di Piero Gatto”, rispondendo alle accuse dell’attaccante Giuseppe Gambino (CLICCA QUI) e svelando un particolare retroscena: «Il ragazzo ama l’Akragas, ma in estate ha avuto una trattativa col Palermo. Ho chiamato una persona amica del presidente Mirri, dicendo “Secondo me il Palermo ha fatto un grande errore non prendendo un giocatore come Gambino”. Questo messaggio è dimostrabile ed è presente sul mio telefonino».