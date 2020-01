Il duello a distanza tra Palermo e Savoia continua. Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, il Savoia ha comunicato l’estensione della vendita dei biglietti per assistere al match esterno contro il Castrovillari, che adesso potranno essere acquistanti anche allo stadio “Rende”, al fine di permettere un afflusso maggiore da parte dei tifosi campani. Sorprende la decisione e la prima impressione è che l’intenzione sia stata incentivata dal passo falso del Palermo contro il San Tommaso, decisivo per cavalcare l’onda di entusiasmo oplontina. In basso, il post in questione: