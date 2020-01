Il calciomercato di Serie A sta per giungere alla conclusione, tante le trattative che potrebbero concludersi nelle prossime ore. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutte le operazioni di mercato del massimo campionato italiano. Difficile che un tipo come Mino Raiola si arrenda di fronte a complicazioni burocratiche o di bilancio quando deve muovere” un proprio giocatore. Così ieri ha partecipato, accompagnato dal fratello Enzo, al summit nella sede dell’Inter per cercare di risolvere la questione legata ad Andrea Pinamonti che non rientra più nei progetti tecnici del Genoa ma che è bloccata da situazioni di bilancio. I nerazzurri, infatti, hanno già registrato la cessione da 18 milioni (una “plusvalenza secca) legato però all’obbligo di riscatto che deve esercitare il Genoa. I liguri, così, stanno cercando un terzo club che mantenga l’accordo e il dialogo è aperto con il Cagliari che, però, ha voluto inserire nell’accordo “a conguaglio” il cartellino dell’altro attaccante Alberto Cerri (valutato 10 milioni) che però ai liguri non interessa anche perché hanno già puntellato l’attacco con il ritorno di Mattia Destro dal Bologna. Cerri, però, intriga la Spal e così il “triangolo“ potrebbe completarsi all’inizio della prossima settimana. Va segnalato che anche la stessa Spal e il Parma monitora no la situazione di Pinamonti: l’attaccante piace, ma la cifra di 18 milioni per il riscatto viene considerata eccessiva Gli emiliani, in particolare, hanno la necessità di sostituire l’infortunato Inglese e quindi cercano un attaccante “pronto”: la lista comprende Paloschi della Spal e Kean dell’Everton. Sondaggio anche con il Napoli per Younes che però è molto vicino alla Sampdoria. Ieri, intanto, il Parma ha depositato in Lega il riscatto di Gaston Brugman che, arrivato in estate dal Pescara, così diventa un giocatore del Parma a titolo definitivo. Con il Cagliari il ds Faggiano non ha discusso di attaccanti ma di Lykogiannis, duttile difensore greco di 26 anni. Su di lui c’è l’attenzione del Brescia. Alternativa per la difesa gialloblù è Biraschi (occhio al Sassuolo) del Genoa. I lombardi hanno chiesto informazioni anche per Ionita, ma il Cagliari non sembra più disposto a cedere il centrocampista seguito, tempo fa, pure dal Lecce. Oggi, peraltro, i pugliesi dovrebbero finalmente potere annunciare l’arrivo di Acquah dalla Turchia dopo un lungo corteggiamento nei confronti del suo club, il Malatyaspor: prestito con diritto di riscatto la formula del trasferimento. Un centrocampista duttile, con caratteristiche più offensive, lo cerca anche il Verona che resta vigile sulla situazione di Vadeputte, belga del Vicenza. Per la difesa, invece, i veneti parlano con i Sassuolo di Magnani. I neroverdi emiliani riprenderanno a inizio settimana il discorso per Caprari con la Sampdoria, visto che con l’attaccante l’accordo c’è già. I blucechiati potrebbero sostituirlo con Younes, su cui come abbiamo visto è sbucata la concorrenza del Parma. La Samp “battaglia” con la Fiorentina per Duncan, ma i viola sono in vantaggio forti anche di una offerta di 15 milioni. Definito, infine, il ritorno di Zeegelaar all’Udinese dal Watford.