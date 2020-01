Il calciomercato di Serie B sta per giungere alla conclusione, tante le trattative in corso. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutte le operazioni di mercato del campionato cadetto. Prima Moncini per l’attacco, poi Federico Barba per puntellare la difesa, che ha perso per il resto dell’annata l’infortunato Luca Antei: il Benevento ha compiuto movimenti mirati per rinforzare l’organico che ha dominato il girone d’andata. Rientrato in Italia dopo il prestito al Valladolid, il 26enne Barba (ceduto dal Chievo ma per il Benevento c’è l’obbligo di riscatto) è stato subito convocato da Pippo Inzaghi per l’odierna sfida d’alta classifica contro il Cittadella. «Questo trasferimento poteva concretizzarsi già da diverso tempo. Il Benevento è una grande società e penso che sia anche un ottimo passo per la mia carriera» ha detto il romano con un passato anche tra Stoccarda e Sporting Gijon. Cerca un rinforzo in difesa anche il Perugia: l’obiettivo è quello di portare alla corte di Serse Cosmi il polacco Bartosz Salamon, poco utilizzato alla Spal. L’alternativa è Gennaro Scognamiglio, veterano del Pescara, che in cambio chiede il trequartista Vlad Dragomir. Per la retroguardia del Crotone, invece, è in arrivo Tiago Casasola, 24enne di proprietà della Lazio: i calabresi hanno già l’assenso dell’argentino, e sono pronti ad aggiudicarsi così un vero e proprio derby, visto che su Casasola c’era l’interesse anche del Cosenza. Lo stesso Cosenza pensa a Jacopo Dezi per il centrocampo: il 27enne di proprietà del Parma sembra pronto a concludere la parentesi in prestito all’Empoli. Doppio colpo ufficializzato dall’Entella. In difesa c’è il ritorno di Filippo De Col, difensore rimasto svincolato dopo la separazione dallo Spezia. In porta, arriva Andrea Zaccagno, 22enne in prestito dal Torino. Il Pescara continua a cercare un rinforzo per l’attacco: l’alternativa al ritorno di Federico Melchiorri – sul quale è forte il Vicenza – è un nome di prestigio come Alessandro Matri. La ricerca in corso per il Pescara è stata invece finalizzata dal Frosinone, con l’arrivo di Matteo Ardemagni dall’Ascoli in cambio di Marcello Trotta, ieri nella città marchigiana per definire l’accordo con i bianconeri, per un prestito con diritto di riscatto. Ardemagni dovrebbe essere presentato lunedì dal Frosinone, dove si è trasferito a titolo definitivo (accordo fino al 2022). L’Ascoli è pronto a cedere Davide Petrucci, centrocampista con un passato nei vivai di Roma e Manchester United: il 28enne è diretto alla Salernitana. I campani prendono anche il difensore brasiliano Felipe Curcio, dal Brescia. Per sostituire numericamente Petrucci, l’Ascoli pensa a Anthony Taugourdeau, protagonista a Trapani, ma sul francese c’è anche lo Spezia.Dopo aver detto no alla Cremonese, il Pisa riceve un’altra offerta per Francesco Lisi: l’attaccante esterno piace al Crotone. I toscani dovrebbero poi prendere Eros Pisano, 32enne ex difensore del Genoa, svincolato. Il Livorno è a un passo da Jacopo Dall’Oglio, centrocampista dal Catania, e Gennaro Acampora, difensore dallo Spezia, mentre per la corsia sinistra c’è Alessandro Crescenzi dal Verona. In uscita Filip Raicevic, diretto ai polacchi dello Slask Wroclaw (in prestito). Il Trapani pensa a Elhan Kastrati, portiere del Pescara.