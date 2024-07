Tuttosport: “Petriccione: ecco Bari e Salernitana! Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Salernitana

La Salernitana si muove sul mercato con un approccio prudente. Il tecnico Martusciello ha chiarito che ciò che conta è il cuore, non i nomi. Ufficializzati l’attaccante esterno Yayah Kallon dal Verona, reduce da un’annata al Bari, e il centrocampista Lorenzo Amatucci dalla Fiorentina. La piazza si aspettava di più, sognando Gennaro Tutino. Il DS Gianluca Petrachi sta valutando svincolati come Gianmarco Ferrari (ex Sassuolo) e Filippo Falco (ex Cluj), oltre a seguire Mattia Maita del Bari. Anche Petriccione del Catanzaro è un obiettivo, ma il club non sembra intenzionato a cederlo a meno di offerte irrinunciabili.

Cesena

Il Cesena ha acquisito il trequartista Mirko Antonucci dallo Spezia in prestito, con l’accordo che diventerà definitivo in caso di promozione in Serie B. Antonucci è un potenziale colpo estivo, ma deve tornare ai livelli di due stagioni fa al Cittadella.

Modena

Il Modena ha chiesto al Cagliari il terzino Alessandro Di Pardo, ma il tecnico Nicola vuole valutare il giocatore prima di prendere una decisione.

Pisa

Il Pisa ha ufficializzato il portiere Semper dal Como e mostra interesse per Dario Saric del Palermo. Inoltre, i nerazzurri sono vicini a Mehdi Leris dello Stoke City per il centrocampo offensivo. Per Gianluca Lapadula del Cagliari ci vuole pazienza, ma Inzaghi lo considera un obiettivo di mercato prioritario.

Cittadella

Il Cittadella deve trovare un nuovo centravanti dopo l’addio di Pittarello. Mario Ravasio della Lucchese è il profilo di interesse, ma potrebbe esserci un colpo a sorpresa dal DS Marchetti. Tutto fatto per il difensore Cas Odenthal al Sassuolo dal Como.

Reggiana

La Reggiana prepara un doppio colpo per il centrocampo: Filip Jagiello del Genoa e Leo Stulac del Palermo, con quest’ultimo che deve superare le visite mediche a causa di dubbi sulle sue condizioni fisiche.

Bari e Cosenza

Radunovic al Bari e Kourfalidis al Cosenza sono ormai vicini all’annuncio ufficiale.

Palermo

Sfortunato il portiere Francesco Di Bartolo, appena prelevato dal Palermo e già infortunato al quinto metatarso del piede destro. Al momento, i siciliani non sembrano voler tornare sul mercato.

Cremonese

La Cremonese tira un sospiro di sollievo per l’infortunio meno grave del previsto al difensore Paolo Ghiglione, che non richiederà ulteriori movimenti di mercato per il momento.