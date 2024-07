Sei sul mercato: portaci 10 milioni e te ne vai | Clamoroso Juve: tagliato prima di ferragosto

La società ha deciso di mettere il giocatore sul mercato, gli è stato detto in un colloquio privato: giunto vuole fare almeno 10 milioni

I ritiri estivi sono sempre complicati soprattutto per le big. I mercati rivoluzionano le rose, i nuovi acquisti si impongono su chi invece è stato bocciato. la situazione in casa Juve è ancora più complessa visto l’arrivo di un nuovo allenatore che davanti a tutta la squadra ha comunicato su chi intende fare affidamento per il prossimo anno e chi invece è finito nella lista dei cosiddetti esuberi.

Con i giocatori in partenza la volontà della società sarebbe quella di fare cassa per provare a intervenire sul mercato in entrata, ecco perché il ds ex Napoli è attivo in questo momento soprattutto in uscita.

La next gen ha portato nelle casse della Juve già un importante gruzzolo per usare un eufemismo, con il quale i bianconeri hanno potuto blindare il centrocampo grazie agli agli arrivi di Thuram e Douglas Luiz. Adesso nella lista degli indesiderati è finito un altro ex pupillo di Allegri.

Juve, spazio anche a centrocampo

La Juventus sta andando incontro a una vera e propria rivoluzione in estate. l’arrivo di Thiago Motta ha sancito una separazione nettissima tra la Juve di Allegri e quella di Giuntoli, che adesso si sta esprimendo senza conflitti con lo staff tecnico.

Tra i par partenti figura infatti un ex ormai titolare, ossia McKennie. lo statunitense verosimilmente con i prossimi acquisti tutti rivolti verso il centrocampo farà molta fatica a trovare spazio in campo, ecco perché la società avrebbe deciso definitivamente di metterlo sul mercato. Ecco le possibili pretendenti e quando si può chiudere la trattativa.

McKennie: rimane in Serie A

Fino a questo momento la Juventus è sempre riuscita a piazzare i propri calciatori in uscita a prezzi importanti che stanno finanziando il mercato in entrata. Ultimo è stato proprio l’attaccante Kean a portare nelle casse juventine 18 milioni di euro.

Lo stesso vorrebbe fare la società con McKennie, che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e anche una bella lista di pretendenti. In questo momento pare sia la Fiorentina una delle squadre più vicine al giocatore, i viola avrebbero messo nel merino anche il Rugani per un un doppio corpo che potrebbe valere 20 milioni di euro. Una cifra per la quale la Juventus probabilmente lascerebbe andare entrambi i calciatori.