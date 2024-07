Tuttosport: “Per la Salernitana sembra una storia di ordinaria follia”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla situazione societaria della Salernitana.

Una storia di ordinaria follia. Nel giro di un pomeriggio è cambiato completamente lo scenario tecnico/ societario della Salernitana ed ora i tifosi, stanchi e amareggiati, sono pronti a scendere in strada per far sentire la propria voce ad una proprietà sempre più assente e distante. Naufragata la trattativa del passaggio societario da Iervolino alla Brera Holding, incassato il diniego di Andrea Sottil a sedere sulla panchina nonostante un contratto già firmato, naufragate alcune importanti trattative di mercato in via di definizione (Vandeputte e Coda), accusato il colpo della rescissione contrattuale di Gyomber, granata di lungo corso (che comunque porterà qualche risparmio), il club campano è adesso ai minimi storici in quanto a credibilità e prospettive di rilancio.

Col futuro e col buon nome della Salernitana non si può giocare – sostiene l’opinione pubblica Salernitana- ed invece sta accadendo proprio questo. Occorrerà massima assunzione di responsabilità, servirebbe metterci la faccia dopo la già vergognosa retrocessione ed invece la proprietà latita. Adesso Petrachi spera di avere il sì di un altro allenatore (Andreazzoli e Castori già contattati, dopo che Sottil ha fatto trapelare l’intenzione di andarsene) mentre è stato comunicato a Fazio che non si procederà al rinnovo del suo vincolo anche se da parte sua ci sarebbe la volontà di ridursi l’ingaggio pur di restare. Si spera che a breve possano partire le visite mediche ma resta da individuare un centro specializzato, mentre per il ritiro già fissato a Rivisondoli a partire dal prossimo 7 luglio, si prospetta una partenza ritardata.

Però, in questo clima, la Salernitana ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ‘03 Loum Tchaouna. Secondo la quotazione che ne offre il sito Transfermarkt, il francese, originario del Ciad, ha una quotazione di otto milioni di euro. Dunque, come minimo, le casse della Salernitana avranno una robusta iniezione di capitali.