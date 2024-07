Tuttosport: “Vandeputte a Cremona Brescia, c’è Mancuso. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

La Cremonese è molto vicina a Jari Vandeputte, 28 anni, entro la settimana potrebbe chiudere l’affare. Sino a pochi giorni fa, il belga del Catanzaro, ala sinistra che definimmo il Kvara dei calabresi, nell’ultima stagione ha segnato 10 gol e confezionato la bellezza di 14 assist. Veniva dato per certo alla Salernitana, prima che venissero a galla i problemi del club campano, di cui si parla a fianco. Cremonese che è forte anche su Matteo Felici, 23 anni, esterno sinistro reduce da una annata molto promettente (38 gare 5 gol e 6 assist) seppur nella retrocessa Feralpisalò che tuttavia però, potrebbe avere off erte dalla A.

Quanto al portiere Andrea Fulignati, 29 anni, anch’egli accostato alla Cremonese, in realtà tra i grigiorossi non c’è tutta questa voglia di averlo, più possibile che alla fi ne il Catanzaro lo scambi con il Palermo, sempre che lasci i calabresi. Bari, continua la ricerca di una prima punta di peso. Dopo aver preso in considerazione vari nomi, adesso sta emergendo quello del portoghese Pedro Mendes, 25 anni, annata molto positiva la sua all’Ascoli (28 gare, 11 gol, 3 assist) che di fatto è retrocesso quando l’ha perso per infortunio nel finale di stagione, mancando assai nello sprint salvezza.

L’alternativa potrebbe essere Sydney Van Hooijdonk, 24 anni, figlio d’arte, di rientro al Bologna dopo il prestito a gennaio al Norwich (B inglese), 10 gare e 1 assist il suo magro bottino, insomma, sembra un nome buttato lì tanto per farlo circolare. Brescia, per il parco attaccanti, spunta il nome di Leonardo Mancuso, 32 anni, proprietà Monza, di rientro dal prestito al Palermo, dove ha dato segni di ripresa (29 gare, 4 gol e 4 assist, non male, essendo poco titolare), resta pur sempre un bomber che in B ha segnato, in 241 partite, 73 gol (con 25 assist). Il suo nome farebbe declinare quello di Marco Olivieri, 25 anni, rientrato dal prestito al Venezia, dove era chiuso da Pohjanpalo e Gytkjaer (23 partite, per lo più ingressi nel finale, con 1 gol e 1 assist): la Juve dunque, proprietaria del cartellino, starebbe cercando di piazzarlo al Mantova. Cosenza, spunta il nome dell’attaccante italo-ivoriano Cedric Gondo, 27 anni: un anno fa, la Cremonese lo cedeva alla Reggiana in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei granata.

Dunque è appena diventato della Regia. Con la Reggiana, ha vissuto un’annata discreta (31 partite e 6 gol), resta da capire se possa essere un bomber per la squadra che intende allestire Alvini. Juve Stabia, primi arrivi: fatta per il difensore Romano Floriani Mussolini, 21 anni, pronipote del Duce, ovviamente cresciuto nella Lazio, arriva in prestito con diritto di riscatto, dopo una promettente stagione in C, in crescendo, al Pescara (32 presenze, 2 assist). Con lui, dal Torino, il mediano Tommaso Di Marco, 20 anni, di rientro da un prestito biennale in C alla Virtus Francavilla (58 gare in tutto). Modena: depositato il contratto di Jacopo Sassi, 31 gare in C nella Pro Vercelli (con 11 gare senza incassare gol). Panchine: il Frosinone ha ufficializzato Vincenzo Vivarini, firma fi no al 2026.