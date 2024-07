Palermo Calcio Popolare: ex rosa Galeoto nuovo allenatore

Ciccio Galeoto nuovo tecnico del Palermo Calcio Popolare.

L’associazione fondata sull’azionariato popolare con l’obiettivo di rendere la pratica del calcio accessibile a tutti e di operare nel sociale all’interno dei quartieri popolari di Palermo, annuncia che domani sarà presentato ufficialmente l’ex rosanero come nuovo allenatore per il prossimo campionato di Prima Categoria. La presentazione si terrà presso il Nauto Drink Food Art, situato in Piazzetta Capitaneria di Porto, con inizio alle ore 18:30.