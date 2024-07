Gazzetta dello Sport: “Serie B, lombarde all’assalto. La Cremonese non molla Brunori”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato di serie B e in particolar modo sulle squadre lombarde.

Un anno dopo, è tutto diverso. Il Brescia non si aggrappa a una B da riacciuffare a tavolino, ma può sognare la A su solide basi. Massimo Cellino non mastica più amaro ma sorride al futuro, pronto ad una nuova campagna-acquisti da promozione dopo 7 anni di presidenza. I punti fermi sono il tecnico Maran e l’ossatura della rosa: fra i pali Lezzerini, in difesa Cistana, a centrocampo capitan Bisoli, in attacco Borrelli. Salvo offerte irrinunciabili i pezzi pregiati restano dove sono: il piano prevede completamento e rafforzamento dell’organico, non il suo contrario.

I rinforzi | primi colpi sono già stati messi a segno prima dell’apertura ufficiale del mercato: il Brescia ha preso un regista, il belga Matthias Verreth, e un attaccante esterno, l’australiano Trent Anthony Buhagiar. Si cercano terzini e attaccanti, principalmente. Per la fascia sinistra l’obiettivo è Niccolò Corrado, laterale sinistro della Ternana. Per il reparto offensivo piace Marco Olivieri, attaccante della Juventus. Ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi di un ritorno di Ernesto Torregrossa, fra i protagonisti dell’unica promozione dell’era celliniana targata 2019. Il treno dei desideri conduce a un futuro simile all’amichevole di lusso fissata in calendario giovedì 1 agosto, allo stadio Rigamonti, con il Genoa. Un assaggio di calcio che conta prima della stagione del grande rilancio.

Ancora nessuna nota ufficiale, ma gli obiettivi di mercato della Cremonese sono ambiziosi, dopo la delusione per la mancata promozione sul filo di lana la società punta di nuovo alla Serie A. Il d.s. Giacchetta è infatti impegnato in una doppia trattativa con il Catanzaro per il portiere Andrea Fulignati e per il centrocampista belga Jari Vandeputte.

L’operazione attorno ai 5 milioni di euro. Ma in questi giorni i grigiorossi stanno inseguendo anche l’attaccante Brunori del Palermo e il centrocampista Valoti tornato al Monza dopo un ottimo campionato al Pisa. Stroppa lo conosce bene per averlo allenato nella squadra brianzola. Non è escluso nemmeno un ritorno del bomber Massimo Coda, autore di 17 reti nella scorsa stagione. Rimane fra gli obiettivi anche il tornante Mattia Felici (23 anni) sino a giugno in forza alla Feralpisalò. Tentativo anche con il Monza per il ritorno del difensore bulgaro Antov.

Tagli La Cremonese deve sfoltire una rosa composta da una quarantina di giocatori. Nell’elenco dei partenti Bertolacci, Ghiglione, Quagliata, Okereke, Valzania (al Vicenza?) e molti altri. In attesa di conoscere le decisioni di Vazquez, che ha il contratto in essere ma sta pensando di tornare in Argentina. Ci sono richieste dall’estero per Lochoshvili e Pickel. Escl. Vazquez-Cremonese, il “mudo” in uscita nonostante il rinnovo automatico: ci pensa il Palermo?