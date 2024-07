Corriere dello Sport: “Perugia, Iannoni vicino all’addio. Palermo in pole. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul centrocampista Iannoni in uscita dal Perugia sul quale sarebbe fiondato il Palermo.

Il Perugia rischia di perdere il difensore David Mondonico (27), che aveva dato il suo assenso per il trasferimento in biancorosso, ma che ora sarebbe tentato di dire sì al Foggia. Il ds perugino Jacopo Giugliarelli sta cercando di chiudere le trattative per le cessioni del centrocampista Edoardo Iannoni (23) al Palermo (in pole), dell’attaccante Alessandro Seghetti (20) al Pisa e del centrale Stipe Vulikic (23), al Cesena. Sul mercato anche i senatori, che vantano ingaggi importanti e lunghi nel tempo: il centrocampista Paolo Bartolomei (34), l’attaccante Ryder Matos (31), i difensori Cristian Dell’Orco (30) e Gabriele Angella (35) e l’esterno mancino Francesco Lisi (34). A proposito del Foggia, ci sono diverse annotazioni da registrare: c’è l’accordo con il portiere Victor De Lucia (28) dell’Entella che arriva a titolo definitivo fino al 2026 con opzione di rinnovo. Trattative aperte anche con Daniele Mignanelli (31) esterno difensivo della Juve Stabia e Nicola Valente (32) attaccante del Padova. Emanuele Santaniello (34) è richiesto dal Campobasso, per Emmanuele Salines (23) c’è il Milan Futuro. Brambilla ha richiesto il centrocampista Samuele Damiani (26) , potrebbe arrivare anche l’attaccante Emanuele Pecorino (22). Undici anni dopo, le strade di Giacomo Venturi (32) e del Gubbio tornano a incrociarsi: sarà lui il portiere titolare degli eugubini. Il ritorno del centrocampista Alessandro Mercati (22) dal Sassuolo non dovrebbe rappresentare un problema. Verso l’addio il difensore Mario Mercadante (29) che potrebbe tornare ad Altamura sua città natale.

ANCORA ALLA TORRES. La Torres ha deciso di prolungare i contratti di cinque giocatori che avevano già firmato anche per la stagione 2024/25: si tratta dei difensori Nicolò Antonelli (34) e Paolo Dametto (31), del centrocampista Alessandro Masala (28) e degli attaccanti Gigi Scotto (34) e Adama Diakite (31). Resteranno in rossoblù sino al 2026. Nel frattempo ha lasciato Sassari l’esterno sinistro Andrea Pelamatti (20) che dovrebbe firmare per il Caldiero Terme.

ALTRI AFFARI. Al Pescara piace il difensore dell’Inter Andrea Moretti (22). Per il ruolo di portiere si torna a parlare di Edoardo Corvi (23) del Parma. La società attraverso il sito ufficiale ha salutato il portiere Manuel Gasparini (22), il difensore Romano Floriani Mussolini (21), il centrocampista Salvatore Aloi (27) e gli attaccanti Gianmarco Cangiano (22), Federico Accornero (20) e Andrea Capone (22). L’Avellino riparte dai portieri: oggi saranno ufficializzati Antony Iannarilli (33) e Leonardo Marson (26). Il primo arriva a titolo definitivo dalla Ternana, il secondo a parametro zero dal Cosenza. Firmeranno un biennale. Si lavora al ritorno di Alessio Tribuzzi (25), esterno destro offensivo in forza al Crotone, già in Irpinia in D, nella stagione 2018-2019. C’è l’intesa con il mediano Galo Capomaggio (27), manca però l’accordo economico col Cerignola. In uscita il centrocampista Santo D’Angelo (28) piace al Campobasso e il trequartista Felice D’Amico (23) è in trattativa con Trento e Gubbio. Il Potenza ha ufficializzato l’ingaggio del terzino destro Mattia Novella (23), era al Picerno. Presoil centrocampista offensivo Bilal Erradi (23).L’attaccante Gianluca Turchetta (33) saluta la Casertana e si trasferisce al Mestre. Potrebbero essere il difensore Matteo Gilli (27) e il centrocampista Andrea Gallo (27) del Picerno i primi acquisti del Crotone targato Emilio Longo.