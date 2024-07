Corriere dello Sport: “Catanzaro Vandeputte e Fulignati fruttano a Noto 4 milioni di €”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Catanzaro con le cessioni Vandeputte e Fuglinati che hanno fruttato una bella somma a Noto.

Lo spostamento in avanti di un giorno (domani alle 16) dell’annunciata (e attesa) conferenza stampa di presentazione del ds Paolo Morganti e del ds Ciro Polito, insieme al presidente Noto, fa capire tante cose. Normalmente gli intoppi sono sempre dietro l’angolo, figurarsi quando si deve recuperare tempo. Con la stagione appena iniziata, col lavoro sul campo che inizierà tra poco più di una settimana nel ritiro precampionato in Valle d’Aosta, è praticamente tutto pronto, a parte un piccolo particolare: ancora non è dato sapere chi sarà il successore di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Catanzaro, che non pare essere più ambita come in passato.

SELEZIONE DURA. Da Alberto Aquilani, passando per Marco Zaffaroni, quindi Eugenio Corini, Leonardo Semplici e Paolo Bianco, il casting per dare la guida tecnica alla formazione quinta classificata nell’ultima serie B, ma con programmi ridimensionati e comunque mirati a valorizzare i giovani, è in pieno fermento e non ha trovato ancora padrone. Paolo Bianco, è l’ultimo della lista a declinare la proposta-offerta giallorossa. Molteplici le ragioni alla base del mancato accordo con vari protagonisti coi quali il ds Polito si è anche incontrato. Il candidato ulteriore, dopo aver parlato anche con Fabio Caserta, è Beppe Iachini, carriera molto rodata viste le 4 promozioni in serie A conseguite tra il 2007 (Chievo) ed il 2014 (Palermo) con successi anche a Brescia e sul versante Sampdoria, ultima stagione da subentrato e quindi esonerato col Bari ove ha incrociato il neo ds giallorosso Polito. Nessuna ufficialità, ma l’interessamento da parte di entrambe le parti è forte.

MERCATO. Intanto il mercato in uscita ha velocemente spiccato il volo coi big della passata stagione pronti ad approdare verso altri lidi: l’esterno destro belga Jari Vandeputte (28), visto il ridimensionamento dei programmi della Salernitana, ha firmato con la Cremonese, al pari del portiere Andrea Fulignati (29), con un introito complessivo per il club giallorosso superiore ai 4 milioni. In entrata il Catanzaro sta trattando col Vicenza l’attaccante Matteo Della Morte (24), utile anche quale seconda punta, e l’esterno destro Raul Talarico (22), mentre in difesa il profilo seguito è quello dell’esperto centrale Matteo Di Gennaro (30), un altro anno di contratto con la Carrarese. Con la Fiorentina, invece, sono in piedi discorsi per il prestito dell’under Costa ntino Favasuli (20), centrocampista a tutta fascia sinistra, mentre del Pontedera piace l’ala sinistra Simone Ianesi (22). Ma prima il nuovo tecnico.