Corriere dello Sport: “Palermo regista da A per Dionisi. Con Stulac e Damiani, c’è sempre Mazzitelli nel mirino”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo.

Il ritorno del regista. Dionisi ha già suscitato interesse per le sue prime mosse tattiche con il Palermo. La conferma della difesa a 4 ha posto le basi per la costruzione di un centrocampo a 3, dove si cerca un “costruttore” di gioco, se non un vero e proprio playmaker tradizionale. Tra i principali candidati figura Leo Stulac, recentemente diventato papà e già ben conosciuto da Dionisi per il successo insieme a Empoli in Serie B. Samuele Damiani, rientrato dal prestito, è un’altra opzione interna, mentre Luca Mazzitelli del Frosinone rimane nella lista dei possibili acquisti.

Programma delle amichevoli

Il Palermo ha definito il programma delle amichevoli pre-stagionali. La squadra si radunerà a Coccaglio (Brescia) per tre giorni di test fisico-attitudinali prima di trasferirsi a Livigno. Nella località della Valtellina saranno giocate tre amichevoli:

Sabato 13 luglio alle 15:00 contro la Rappresentativa Lnd Sondrio

Mercoledì 17 luglio e sabato 20 luglio contro avversarie ancora da definire.

Addio di Leandro Rinaudo

Con una conferenza stampa presso il suo centro padel a Bagheria, Leandro Rinaudo ha ufficializzato la fine del suo rapporto con il Palermo. Rinaudo, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, ha chiuso un ciclo di cinque anni come dirigente, tra settore giovanile e direttore sportivo della prima squadra. Ha sottolineato l’orgoglio per il suo percorso, unico per un palermitano, dai pulcini fino all’esordio in Serie A e in Coppa UEFA. Ha mantenuto buoni rapporti con Gardini e Bigon e accetta il cambiamento dopo una stagione deludente.

Rinaudo ha confessato alcuni rimpianti, come non aver portato Coda lo scorso anno e non essere riuscito a chiudere per Verde a gennaio. Tuttavia, ha espresso fiducia nel nuovo allenatore Dionisi, considerandolo una scelta intelligente per il progetto del City Group. Ha anche dato un consiglio ai giocatori: vivere di più la città per evitare disorientamento tra l’ambiente del centro sportivo e lo stadio Barbera. Ha concluso dicendo di essere sempre un grande tifoso del Palermo e di voler aspettare per future opportunità professionali. Queste sono le ultime novità per il Palermo, tra preparativi pre-stagionali e cambiamenti nel management.