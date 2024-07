Di Marzio: “Cremonese, dal Sassuolo in arrivo Ferrari”

Un altro degli obiettivi di mercato del Palermo starebbe per accasarsi altrove.

Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale la Cremonese sarebbe vicina ad ingaggiare Gian Marco Ferrari.

La Cremonese continua a rafforzarsi in vista della prossima stagione di Serie B, puntando decisamente alla promozione in Serie A. Dopo gli acquisti di Andrea Fulignati e Jari Vandeputte, la società lombarda è vicina a piazzare un altro colpo di mercato: Gian Marco Ferrari del Sassuolo.

Il difensore centrale del Sassuolo, noto per la sua solidità difensiva e la capacità di guidare la retroguardia, è in procinto di unirsi alla Cremonese. L’esperienza di Ferrari in Serie A potrebbe essere fondamentale per rafforzare la difesa della squadra e aumentare le sue possibilità di promozione.

La Cremonese, oltre a Ferrari ha già messo a segno altri colpi assicurandosi calciatori finiti anche nel mirino dei rosanero.

Andrea Fulignati: Il portiere, proveniente dal Catanzaro, aggiunge profondità e competizione al reparto dei portieri della Cremonese.

Jari Vandeputte: Il centrocampista belga, ex Vicenza, è stato uno dei primi acquisti della Cremonese in questa finestra di mercato, apportando creatività e dinamismo al centrocampo.

Obiettivo promozione

Con questi rinforzi, la Cremonese si candida seriamente alla promozione in Serie A nella prossima stagione di Serie B. La squadra punta a migliorare le proprie prestazioni rispetto alla scorsa stagione, con un mercato mirato a costruire una rosa competitiva e ben bilanciata.

La dirigenza della Cremonese sta lavorando intensamente per fornire all’allenatore una squadra capace di lottare ai vertici della classifica e raggiungere l’obiettivo promozione