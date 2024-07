TMW: “Palermo-Spezia: Soleri-Nikolaou definitivi, Aurelio in prestito. Atteso ok da Manchester”

Il Palermo lavora con lo Spezia per concludere un paio di operazioni in entrata e in uscita.

Come scrive Alessio Alaimo su “TMW” i contatti sono continui per lo scambio Soleri- Nikolaou, dovrebbe però cambiare la formula del trasferimento. Se prima era stato ipotizzato uno scambio di prestiti con diritto di riscatto, adesso si lavora per entrambi i trasferimenti a titolo definitivo.

Sia per l’attaccante in Liguria che per il difensore in rosanero probabilmente un contratto triennale. Si attende soltanto il via da Manchester dal City Football Group che dovrebbe arrivare in giornata. Nell’operazione rientrerà anche Giuseppe Aurelio che dovrebbe trasferirsi allo Spezia in prestito con diritto di riscatto.