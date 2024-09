Tuttosport: “Palermo Urlo Dionisi: «Capiamo chi siamo»”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle parole di Dionisi rilasciate ieri in conferenza stampa.

Domani alle 20.30 il Palermo affronterà la delicata trasferta in casa della Juve Stabia, attualmente prima in classifica insieme a Pisa e Spezia. Il tecnico del Palermo, Dionisi, ha dichiarato: «Siamo concentrati sulla Juve Stabia. Ci siamo preparati a ranghi un po’ ridotti per via dei nazionali. Peda, Saric e Desplanches hanno fatto il primo allenamento oggi, mentre Diakité e Lund si alleneranno domani e dovremo valutare quanto sono stanchi rispetto ai compagni. Sarà una partita difficile in cui vogliamo migliorare e ottenere un risultato importante. Le aspettative nei nostri confronti sono alte, ma lo sono anche le nostre su noi stessi. Non sarà una singola partita a farmi cambiare giudizio sulla squadra».

Dionisi ha poi aggiunto: «Giocheremo su un campo sintetico e in un ambiente caldo contro una squadra che fa dell’intensità la propria arma, quindi dovremo adattarci. Rispettiamo i nostri avversari, che hanno un’identità diversa dalla nostra, ma non siamo preoccupati. Dobbiamo far valere le nostre qualità per capire chi siamo e chi vogliamo diventare».