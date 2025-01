Tuttosport: “Palermo, trattativa avviata per Marcandalli. Tutte le trattative del giorno”

Il calciomercato in Serie B entra nel vivo, con diversi club pronti a rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da Tuttosport, molte società stanno cercando di chiudere trattative chiave per rafforzare le proprie squadre.

Catanzaro: colpi Quagliata e Ilie

Il Catanzaro ha ufficializzato due importanti innesti: il terzino sinistro Giacomo Quagliata, 24 anni, arriva in prestito dalla Cremonese con diritto e obbligo di riscatto. Un rinforzo significativo nello scacchiere di Caserta, visto che Quagliata, nonostante le poche presenze in grigiorosso (11 con 1 assist), ha le qualità per essere determinante. Dal Nizza, invece, arriva il trequartista rumeno Rares Ilie, 21 anni, anche lui in prestito con diritto di riscatto.

Palermo: trattativa avanzata per Marcandalli

Il Palermo sta cercando di chiudere l’accordo per il difensore italo-nigeriano Alessandro Marcandalli, 22 anni, attualmente ai margini del Genoa (solo due presenze in stagione). Tuttosport sottolinea come il difensore sia reduce da una stagione positiva alla Reggiana in Serie B, dove ha collezionato 35 presenze con 1 gol e 1 assist.

Bari: tentativi per l’attacco

Alla disperata ricerca di rinforzi offensivi, il Bari ha sondato diverse opzioni. Tuttosport riferisce che è stato fatto anche un tentativo per Mario Balotelli, rifiutato però dall’attaccante, che non vuole scendere di categoria. Attenzione quindi alle piste Nicholas Bonfanti, 22 anni, escluso dai convocati del Pisa, e Luca Vido, 27 anni, autore di 4 gol stagionali con la Reggiana.

Pisa: Solbakken e Candela nel mirino

Secondo Tuttosport, il Pisa è vicino all’acquisto di Markus Solbakken, 24 anni, centrocampista dello Sparta Praga, con 7 presenze in Champions League. Inoltre, il club toscano sarebbe in pole position per il terzino destro Antonio Candela, 24 anni, in uscita dal Venezia, sebbene ci sia una folta concorrenza per il giocatore.