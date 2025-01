Tuttosport: “Palermo, c’è la Juve Stabia per la svolta”

Seconda partita consecutiva al Barbera per il Palermo, che punta ad agganciare la Juve Stabia in classifica. Come riporta Tuttosport, il tecnico Alessio Dionisi è consapevole della difficoltà della sfida: “Hanno tre punti in più e la classifica rispecchia i valori ormai consolidati. Sarà una partita complicata, ma ho visto lo spirito giusto in settimana”.

Confermato il modulo 3-5-2 e, salvo sorprese, l’undici che ha battuto il Modena. Resta un unico dubbio tra i pali, con Sirigu in vantaggio su Desplanches. A centrocampo torna tra i convocati Blin, al rientro dopo quattro mesi, insieme al recuperato Di Francesco, che partiranno entrambi dalla panchina.

Dall’altra parte, la Juve Stabia punta a un risultato importante per consolidare la sua posizione e vendicare la sconfitta dell’andata. In panchina, assente per squalifica il tecnico Pagliuca, le Vespe saranno guidate dal vice Tarantino, che dichiara: “Andremo a Palermo con la massima umiltà, ma consapevoli del nostro valore”. Tra le note positive, il recupero del lungodegente Mosti e la probabile conferma dell’undici sceso in campo contro lo Spezia.