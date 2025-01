Repubblica: “Con la Juve Stabia serve continuità. Il Palermo ora non vuole più fermarsi”

Ambizione, serenità e voglia di vincere. È questo il messaggio lanciato da Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia. La partita, in programma oggi alle 15 al “Renzo Barbera”, rappresenta un’occasione fondamentale per consolidare i progressi visti nell’ultima vittoria contro il Modena. Come riporta oggi Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Dionisi punta sulla continuità, un aspetto che finora è mancato alla sua squadra:

“Siamo sulla strada giusta, la squadra mi sta piacendo, ma ci deve piacere anche contro la Juve Stabia. Vogliamo vincere in casa, migliorare la classifica e dare continuità rispettando un avversario che oggi ha 3 punti in più di noi”.

L’allenatore rosanero sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici che ha battuto il Modena, con la coppia d’attacco formata da Le Douaron e Brunori e il 3-5-2 come modulo di riferimento. Rimane in ballottaggio il ruolo di portiere, con Desplanches e Sirigu entrambi a disposizione: “Ho già deciso chi giocherà, ma dietro c’è sempre un altro portiere di valore pronto a dare il suo contributo”.

Tra le note positive della settimana, il ritorno tra i convocati di Blin, assente da quattro mesi: “Il ritorno di Blin è la notizia più bella della settimana. Ha personalità e qualità, e se ci sarà bisogno durante la partita sarà chiamato in causa”.

Infine, Dionisi ha sottolineato il rispetto per la Juve Stabia, battuta all’andata ma capace di mettere in difficoltà i rosanero: “Se hanno 3 punti in più di noi, significa che sono una squadra organizzata e che verrà qui senza nulla da perdere. Non sarà una partita facile, ma vogliamo migliorare la nostra classifica”.