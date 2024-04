L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara di oggi tra Palermo e Parma.

La partita di stasera può cambiare il finale della stagione del Palermo, in quanto potrebbe influenzare significativamente le prospettive di squadra in vista dei playoff. Dopo due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Cosenza, il desiderio di ottenere una vittoria è palpabile, specialmente considerando che il Palermo non ha vinto da ben 40 giorni. Mignani e la sua squadra probabilmente avvertono la pressione di invertire questa tendenza e di ottenere una vittoria che potrebbe dare slancio e fiducia per le prossime partite decisive.

Tuttavia, è importante anche considerare che la partita potrebbe essere la più difficile finora, dato il periodo di digiuno di vittorie e l’urgenza di cambiare il corso della stagione. La sfida sarà quindi anche mentale oltre che tecnica, con la necessità di affrontare la pressione e l’ansia che accompagnano una serie di risultati negativi. Tuttavia, una vittoria stasera potrebbe rivelarsi catalizzatrice per il resto della stagione e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Un successo col quale prenotare i playoff e che potrebbe essere anche un trampolino di lancio per l’appendice della stagione. «Di sicuro affrontiamo la squadra più forte del campionato – osserva Mignani -. Una squadra che ha grandi valori e che lavora con lo stesso allenatore da due anni». Lo stesso non si può dire del Palermo che un paio di settimane fa ha scelto di cambiare in panchina per provare a centrare un obiettivo che con il passare delle settimane si è allontanato. La promozione diretta ormai è andata, ma la società e Mignani sono convinti che la A possa arrivare ancora dai playoff . E per riuscirci bisogna prima prendersi gli spareggi e poi consolidarsi a livello tattico in queste ultime cinque partite.

«Per noi sarà un test impegnativo e anche veritiero – ammette Mignani -. Sono curioso di vedere come risponderà la squadra, la nostra ambizione deve essere quella di prendere chi sta davanti a noi, ma è chiaro che prima di tutto dobbiamo pensare al Parma». Mignani stavolta avrà anche Lucioni e Di Mariano che a Cosenza non c’erano per squalifica, ancora assenti Ranocchia e Vasic che dovrebbero rientrare con la Reggiana. Si va avanti con la difesa a 3, con qual che dubbio a centrocampo. Al Barbera attesi 23-25 mila tifosi e la loro speranza è che il Palermo trovi finalmente la vittoria perduta.