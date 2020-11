L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sul momento del Palermo in vista del derby contro il Catania.

Non parla nessuno dopo la piccola impresa di Catanzaro, caratterizzata dagli errori arbitrali di Perenzoni. La rabbia accumulata in Calabria potrebbe trasformarsi in energia per il derby.





Lunedi si gioca per l’onore e per la classifica. Boscaglia, inoltre, potrà contare sul rientro di altri quattro giocatori.