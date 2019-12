L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto sul mercato di serie C e non solo. Dal Gubbio il Novara valuta la possibilità di avere Lorenzo Sorrentino (’95), nello scorso campionato 6 gol con la Lucchese, accanto a Bortolussi. Su Sorrentino ci sono Rimini e Renate. Il ds degli umbri Stefano Giammarioli valuta il difensore mancino Pietro Visconti (’89) in scadenza di contratto col Novara e l’attaccante Lorenzo Pinzauti (’94) che non ha trovato spazio. Novara su Ettore Gliozzi (’95) che non trova spazio nel Monza, la passata stagione 15 gol a Siena. Saluta il Bari e si accasa al Palermo l’attaccante Roberto Floriano (’86). Lavora per lo scambio di interni la Giana che vorrebbe Jacopo Scaccabarozzi (’94) del Lecco dando Lorenzo Remedi (’91). Giana: rientra al Brescia il difensore Angelo Cazzago (2000), scende in D il difensore Mohamed Salah M’Zoughi (2000), interessa al Nibionnoggiono. Dal Monza possono arrivare il difensore Stefano Negro (’95) e l’interno Alessandro Di Munno (2000). Rimini sulla punta Antonio Letizia (’87) del Bisceglie. Catanzaro sul mediano Leandro Greco (’86) del Cosenza, che Grassadonia ha avuto a Foggia in B. L’Avellino va su Francesco Forte (’91) della Carrarese e sul talentuoso mancino Luca Giannone (’89) del Catanzaro. Al Picerno il difensore Tommaso Squillace (’89) ex Messina e Sicula Leonzio. Potenza rescinde l’attaccante Andrea Jukic (’93), rientra al Benevento l’interno Yacine Hemrick Nembot (2000). Serie D, dopo due gare con altrettanti pareggi il Seregno ha esonerato l’allenatore Massimo Gardano. Il Verbania tessera il centrocampista Alessandro Mutti (2000) ex Gozzano, Bari e Derthona.