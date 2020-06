L’edizione odierna di “Tuttosport” si è soffermata sul punto della situazione in casa Palermo in merito al calciomercato del club in attesa dell’ufficialità legata alla promozione in Serie C.

Tra i nomi accostati al club rosanero, figura quello del difensore Francesco Viscomi. Si tratta di un classe 1991 attualmente in forza al Foggia ma che nella passata stagione ha vestito le maglie dell’Este prima e del Cesena poi, contribuendo alla promozione dei bianconeri che, nel caso in cui il Foggia non dovesse essere ripescato in C, contano di riaverlo in organico.