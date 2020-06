L’edizione odierna di “Tuttosport” si è soffermata su un giocatore accostato al Palermo, si tratta dell’attaccante Comi.

Dopo il fallimento dei rosanero e la relativa ripartenza dalla Serie D, Comi era già stato in cima alla lista dei desideri del club siciliano, ma il giocatore torinese classe 1992 ha preferito rimanere tra i professionisti con la maglia della Pro Vercelli.

Dopo lo stop del campionato di Serie D ed in attesa della promozione ufficiale del Palermo in Serie C, si pensa che l’attaccante possa cambiare la propria posizione in merito alla possibilità di vestire rosanero.