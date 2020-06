Secondo quanto riporta “Tuttoseried”, dopo l’addio al Nola di Francesco Montervino, tante società lo vorrebbero come direttore generale, anche squadre di categoria superiore. A spuntarla, però, dovrebbe essere il Latina. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex capitano del Napoli sarebbe in cima alle preferenze della società nerazzurra, mai come quest’anno intenzionata a programmare la scalata nel grande calcio. Contatti in corso e un accordo che potrebbe arrivare in settimana. Salvo clamorosi risvolti, Francesco Montervino ripartirà da Latina.