Tuttosport: “Palermo, per la A diretta. Oggi col Modena o mai più”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara di oggi tra Palermo e Modena.

QUI PALERMO

Ripartire dopo la brutta sconfitta con il Cittadella. Ultima chiamata per il Palermo? Forse, di sicuro c’è che se si vuole ancora inseguire la promozione diretta, è necessario battere il Modena al Barbera. «Dobbiamo spingere di più – ammette Eugenio Corini -. In settimana sono stato arrabbiato per quanto successo a Cittadella, non possiamo accontentarci, avevamo ricreato un bel clima con la nostra gente grazie ai risultati utili di fine anno». Corini ha avuto una settimana per lavorare e limare difetti che questo Palermo si porta dietro da un po’: dal mercato ha avuto Ranocchia, ma ha perso Lucioni che era appena rientrato dopo un infortunio muscolare e che ha avuto una ricaduta. «Per Lucioni dispiace, ma non abbiamo affrettato i tempi del recupero – precisa Corini -. Ranocchia è un ottimo acquisto, difficilmente giocherà dall’inizio». In ogni caso c’è da superare il Modena, squadra che Corini ha battuto tre volte su tre da quando è tornato al Palermo. «Il Modena è una squadra qualitativa, sa giocare e sa costruire – osserva il tecnico – ma io voglio vedere negli occhi dei miei giocatori l’inc… post Cittadella. Il Palermo può vincere con chiunque e il Barbera deve diventare il nostro fortino. Il trend in casa era negativo ma l’abbiamo cambiato. Passare da qui sarà difficile per tutti».

QUI MODENA

Senza vittorie nelle ultime cinque gare, fischiato dopo la sconfitta casalinga con il Brescia nella gara inaugurale del nuovo anno, il Modena cerca la soluzione ai suoi problemi nella complicata trasferta di Palermo. «Dobbiamo mantenere la lucidità e la convinzione che, ritrovando la voglia di fare la partita contro tutto e tutti, possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario, quindi anche un Palermo costruito con investimenti importanti per puntare in alto», ha sottolineato Bianco, ricordando che «anche nella gara d’andata, pur giocando in inferiorità numerica per più di un’ora e uscendo dal campo sconfitti, siamo stati in grado di creare insidie ai rosanero». L’allenatore del Modena, assieme alla sua squadra ha affrontato le prime critiche da quando siede sulla panchina del Modena: «Vanno accettate, fa parte del nostro lavoro – la sua risposta – ma soprattutto io devo mantenere l’equilibrio, esattamente come ho fatti quando le cose andavano meglio. So che la squadra deve e può migliorare ancora in tanti aspetti, ma per farlo bisogna ritrovare la forza dei nostri principi, quelli che ci hanno accompagnato fin dall’inizio del ritiro estivo». Corrado potrebbe debuttare come terzino sinistro, rilanciando tra i titolari anche Ponsi, Riccio, Magnino e Manconi. Palumbo, recuperato, dovrebbe partire dalla panchina.