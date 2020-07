L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. I rosanero vogliono rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e nella lista ci sono Ettore Gliozzi, di proprietà del Sassuolo, e Andrea Brighenti, nell’ultima stagione al Monza. Il sogno sarebbe Simone Corazza, capocannoniere dell’ultimo girone C di Serie C con la maglia della Reggina. Tuttavia, c’è da sfidare la folta concorrenza di Modena, Padova, Carpi, Ternana e Bari.