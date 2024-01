Tuttosport: “Palermo furioso. Como “Regina”. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul calciomercato di serie B con il Palermo furioso per l’affare Verde che rischia di saltare.

Il Como è la regina del mercato. Due gli acquisti ufficializzati ieri: il centrocampista svizzero (ma di origini camerunesi) Samuel Ballet preso dal Winterthur (Serie A elvetica) per 1.4 milioni, tre anni mezzo di contratto, ottimi numeri per lui in stagione, 19 gare, 7 gol e 3 assist. Annunciato anche l’acquisto dal Cagliari del difensore Edoardo Goldaniga elemento di peso che può spostare gli equilibri.

Oggi invece, è il giorno di Gabriel Strefezza che diventa lariano. L’attaccante italo-brasiliano dovrebbe essere il colpo più importante del mercato di B (costerà sui 5 milioni) e la scia quel Lecce a cui tanto diede nel 2021/22, l’annata della promozione in A dei salentini. Col suo arrivo – sommato a quelli degli ultimi giorni di Nsame, Gioacchini e Braunoder – porterà il Como, teoricamente, al livello dei club più forti, anche se dopo il ko interno di sabato con l’Ascoli (0-2), i lariani hanno perso la zona A diretta e sono scivolati al 4° posto.

Intrigo fra Spezia e Palermo per Daniele Verde che sabato ha deciso con una doppietta spettacolare (tiro a giro più rigore con scavetto), la vittoria dei liguri a Pisa. Prima della gara, c’era l’accordo per la sua cessione al Palermo per un milione circa. Dopo quei due gol, lo Spezia fa sapere che Verde resta, a meno che non sia lui a chiedere la cessione. A Palermo era già tutto apparecchiato per il suo arrivo, comprese le visite mediche fissate per domani. I dirigenti del club rosanero sono furiosi, consideravano fatto l’affare. E chissà cosa ne pensa Verde, col Palermo che gli offriva un ingaggio quasi doppio e fino al 2025.

Oggi, forse, la soluzione dell’intrigo. Nel Bari contestato dopo lo 0-2 incassato sabato al San Nicola, sta per sbancare dal Modena il terzino sinistro Abdoul Guiebre impegnato domani col Burkina Faso in Coppa d’Africa nella gara degli ottavi di finale contro il Mali. Restano da sbrigare alcune pratiche burocratiche ma l’affare è definito. Modena che tornerà alla carica col Perugia per il centrocampista Simone Santoro già inseguito in estate, vedremo se il club umbro farà muro su di lui come nella precedente sessione di mercato. Feralpisalò, oggi sbarca la punta Giacomo Manzari proprietà Sassuolo, era all’Ascoli. Infine, niente Mirko Maric per la B: inseguito da mezza categoria, la punta del Monza andrà in prestito al Rijeka.