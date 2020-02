Si avvicina sempre di più il delicato match di campionato tra Licata e Palermo. In occasione del derby, i ragazzi di Pergolizzi sono obbligati a vincere per continuare la propria corsa verso la promozione e mantenere invariata la distanza o, in caso di passo falso del Savoia, allungare sui bianchi. I rosanero andranno così alla ricerca della sesta vittoria consecutiva mentre il Savoia, cercherà di ottenere i tre punti contro l’FC Messina.