L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo e sulla caccia al secondo posto.

Vincere per riprendersi il 2° posto in solitaria e per non lasciare scappare il Parma, ma anche per tornare a fare festa al Barbera. Dopo il pari in extremis di lunedì con lo Spezia, il Palermo stavolta affronta il fanalino di coda Lecco. Sulla carta non c’è partita, ma il primo a frenare è Corini: «In casa abbiamo lasciato qualcosa per strada, dobbiamo provare a riprendercela ma dobbiamo anche stare attenti al Lecco che proporrà il suo modo di giocare. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, ma possiamo fare ancora di più». Brunori ha saltato la rifinitura a causa di una grave lutto (è morta la nonna). «Parlerò con lui e decideremo – dice Corini -. Ha una tempra forte, se non dovesse farcela, c’è Soleri».