L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo che vince contro il Genoa grazie a Brunori.

Si rialza il Palermo, piange il Genoa che conosce la sua prima sconfitta in questo campionato di B che dovrebbe riproiettarlo subito in paradiso. Vince il Palermo al termine di una partita per cuori forti, con tante occasioni e con il solito Brunori a decidere una sfida che riporta il sereno fra i rosanero dopo i due ko di fila e che apre qualche interrogativo in casa Genoa. «Per noi era fondamentale trovare questa vittoria – dice Brunori -. Obiettivo? Intanto prendiamoci la salvezza, poi vediamo…».

Il Palermo va a quota sette, ovvero un punto in meno di un Genoa che ha provato in tutti i modi a pareggiare dopo il gol di Brunori ad inizio ripresa. Blessin ha finito con cinque attaccanti, ma di gol non ne sono arrivati. E nel quinto minuto di recupero quello di Coda è stato cancellato per una fuorigioco ritenuto (giustamente) attivo di Bani. Come promesso Corini va avanti con il 4-3-3, Blessin sceglie Portanova per sostituire lo squalificato Gudmundsson.