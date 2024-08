Tuttosport: “Moncini sfida le big: «Il Brescia sarà la mina vagante»”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla B e in particolar modo sul Brescia.

La logica suggerisce che il Brescia parta un gradino sotto rispetto alle 4-5 squadre favorite nella prossima Serie B, che inizierà tra dieci giorni. La scorsa stagione, il Brescia si è classificato all’ottavo posto e ha raggiunto la semifinale dei playoff, superando le aspettative. Secondo il presidente Massimo Cellino, quest’anno la squadra ha tutte le carte in regola per puntare alla promozione in Serie A, ma queste dichiarazioni sembrano eccessive considerando una campagna acquisti poco significativa che ha portato solo alcune scommesse estere (Verreth e Buhagiar) e il terzino Corrado. Tuttavia, il calcio è imprevedibile, e la Serie B lo è ancora di più.

Uno dei principali vantaggi del Brescia è la continuità, con pochi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, compreso l’allenatore, il che consente alla squadra di mantenere gli automatismi di gioco già consolidati. Inoltre, il Brescia può contare su una coppia d’attacco potenzialmente molto competitiva: Gabriele Moncini e Gennaro Borrelli. La scorsa stagione, i due hanno giocato raramente insieme a causa di esigenze tattiche e infortuni. Borrelli ha giocato fino a marzo, mentre Moncini è stato decisivo anche partendo dalla panchina. Dopo l’infortunio di Borrelli, Moncini ha sostenuto l’attacco da solo fino a fine campionato, con qualche difficoltà fisica che ha contribuito alla prematura uscita dai playoff.

Cellino ha riscattato Borrelli per oltre 3 milioni di euro, e l’attaccante ha contribuito con 9 gol e 2 assist in 28 partite al suo primo vero campionato di Serie B, dopo aver giocato un ruolo minore nella promozione del Frosinone. Moncini, con 11 gol in 35 partite, ha vissuto la sua seconda migliore stagione in Serie B, dopo quella con il Cittadella. Maran ora vuole farli giocare insieme fin dall’inizio, e ha testato un modulo 4-3-1-2 durante le amichevoli estive, abbandonando il 4-3-2-1 utilizzato fino a pochi mesi fa.

Borrelli, ancora in fase di recupero dopo un delicato intervento chirurgico, ha segnato due volte in due apparizioni recenti, così come Moncini. Ora, il duo d’attacco punta al Venezia nella prima partita di Coppa Italia. Moncini ha dichiarato: “Ci teniamo a passare il turno e in campionato possiamo essere la mina vagante”.