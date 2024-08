Tuttosport: “Lapadula verso il Pisa, ma soltanto dopo il turno di Coppa Italia. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Si parla molto di Lapadula al Pisa, ma l’affare non è ancora concluso. Entrambi i club, Pisa e Cagliari, smentiscono che sia tutto fatto. L’accordo, che comporterà un ingaggio record per la Serie B, verrà probabilmente definito dopo gli impegni di Coppa Italia di entrambe le squadre. Nel frattempo, il Pisa ha definito l’arrivo dal Rimini del mediano Mattia Leoncini, 19 anni, cresciuto nello Spezia, che ha collezionato 19 presenze in Serie C nella stagione 2023/24. Inoltre, sta per riportare in Italia l’ala destra franco-algerina Mehdi Leris, 26 anni, ex Brescia e Sampdoria, proveniente dalla Championship inglese, dove ha giocato 30 partite segnando 2 gol con lo Stoke City.

Il Bari cerca di ottenere dal Cagliari il terzino sinistro Davide Veroli, 21 anni, che fa parte della nazionale Under 21. Sebbene il Frosinone sembrava aver preso il sopravvento, soprattutto per la possibilità di riaffidare il giocatore a Vivarini, che lo aveva già formato al Catanzaro, il Bari non demorde. Sta anche valutando l’acquisto del fantasista uruguaiano Gaston Pereiro, 29 anni, dotato di un gran sinistro, che nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato in Serie B con la Ternana, segnando 6 gol e fornendo 3 assist in 20 partite. Pereiro è attualmente fuori dai piani del Cagliari.

Altra trattativa in corso è quella che potrebbe portare il terzino destro Alessandro Di Pardo, 25 anni, cresciuto nella Juventus e con esperienze alla Spal, al Modena. Di Pardo ha collezionato 19 presenze in Serie A e 44 in Serie B, con 1 gol e 1 assist.

La Reggiana si sta muovendo per ottenere il fantasista Manuel Marras, 31 anni, dal Cosenza. Il giocatore sembra essere in vendita e desidera tornare vicino a casa, essendo genovese. Nel frattempo, il Cosenza è vicino all’ingaggio dell’attaccante argentino Guillermo May, 26 anni, appena svincolatosi dal Newell’s Old Boys, e che ha giocato anche in Copa Libertadores.

La Salernitana prevede il 16 agosto una riunione del CdA del club durante la quale si dimetterà il patron Iervolino, con Roberto Busso, amministratore del gruppo Gabetti, che dovrebbe subentrargli. La società si sta inoltre muovendo per ingaggiare l’ala destra Jordi Mboula, 25 anni, svincolato, con esperienze nel Verona in Serie A, dove ha giocato 11 partite e fornito 1 assist nella stagione 2023/24.

Infine, il Sudtirol ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Verona del centrocampista polacco Mateusz Praszelik, 23 anni, ex Cosenza, con 35 presenze in Serie B.